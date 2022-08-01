Ходаковский анонсировал подготовку союзных войск к следующему этапу спецоперации на Украине

Народная милиция республик Донбасса и Вооруженные силы РФ готовятся к следующему этапу спецоперации по демилитаризации Украины, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
По его словам, успех этого этапа определит дальнейшее развитие событий не только на поле боя, но и в политической плоскости.
«Спровоцирует сход лавины противник своим контрнаступлением, или мы сами станем инициаторами — не столь важно. Важно, что успех этого этапа определит многие позиции не только в войне, но и в политике», — разъяснил комбат.
В то же время он назвал нормальным наблюдаемое сейчас снижение темпов продвижения войск. Ходаковский подчеркнул, что ежедневных докладов о взятии новых городов ждать не следует.