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Хлое Кардашьян ждет второго ребенка от Тристана Томпсона. Его родит суррогатная мать

Хлое Кардашьян ждет второго ребенка от Тристана Томпсона. Его родит суррогатная мать

Звездные дети





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Хлое Кардашьян

Сестра Ким Кардашьян, Хлое, и ее бывший возлюбленный Тристан Томпсон после скандального расставания ждут второго ребенка, которого родит суррогатная мать. Эту новость подтвердил изданию EOnline представитель Хлое.

Мы можем подтвердить, что у Тру будет брат или сестра. Хлое невероятно благодарна суррогатной матери за это благословение. Мы хотели бы попросить уединения, чтобы Хлое могла сосредоточиться на своей семье. Ранее в сети также появились слухи о воссоединении пары, однако, по словам источника, о возобновлении отношений речи не идет.

Ребенка начала вынашивать суррогатная мать, прежде чем Хлое и общественности стало известно, что у Тристана есть ребенок от другой женщины.

Тристан Томпсон
Тристан Томпсон

Так, по данным источника, ребенок Хлое был зачат в ноябре прошлого года, в то время как в декабре девушка по имени Марали Николс родила сына от Тристана Томпсона. Роман с Николс спортсмен завел еще во время отношений с Хлое.

До этого Хлое и Тристан Томпсон неоднократно расставались из-за многочисленных измен спортсмена, а потом снова возобновляли отношения. У Хлое и Тристана Томпсона уже есть четырехлетняя дочь Тру. Кроме того, у Томпсона также есть два сына от других отношений.


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Источник
EOnline


Фото
GettyImages.ru


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RusNewsToday24
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