Хлое Кардашьян рассказала, что ей удалили опухоль на лице: “Теперь я на пути к выздоровлению”

Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян призналась, что ей сделали операцию. На лице знаменитости несколько месяцев назад возникло новообразование, которое она поначалу приняла за обычный прыщ. Однако, как выяснилось, все было гораздо серьезнее: потребовалось незамедлительное хирургическое вмешательство. 38-летняя Кардашьян призывает поклонников при малейшем опасении проходить обследование, чтобы избежать развития рака.

Было много слухов о том, почему я все последние недели постоянно носила на щеке пластырь. Когда я заметила этот бугорок на лице, подумала, что это просто прыщ. Но прошло семь месяцев, а он все не заживал, и я решила сделать биопсию,

— рассказала Хлое. Исследование показало, что это опухоль — и, как сказали звезде врачи, очень редкая для ее возраста. Они порекомендовали срочно делать операцию.

Теперь я на пути к выздоровлению, так что вы все так же будете видеть меня с пластырем. А когда мне разрешат его снять, вероятно, увидите шрам (и углубление на моей щеке от удаленной опухоли). А пока — надеюсь, вы оцените, как роскошно смотрятся на моем лице эти пластыри.

Хлое добавила, что делится своей историей, исключительно чтобы напомнить всем о необходимости проходить обследование при обнаружении любых новообразований. Как пишет Кардашьян, в 19 лет ей удалили меланому (злокачественную опухоль кожи) на спине:

Но даже если вы не подвержены этому, будьте осторожны. Я из тех, кто каждый божий день наносит солнцезащитный крем, никто не застрахован от таких вещей. Пожалуйста, отнеситесь серьезно, регулярно проходите самообследование и ежегодно полное обследование у врача.

Хлое поблагодарила докторов, а также свою визажистку, благодаря стараниям которой пластырь на щеке знаменитости на некоторых фото почти незаметен.

Несколько лет назад Кардашьян уже рассказывала о меланоме: призналась, что врачи тогда удалили 20 сантиметров пораженной кожи, и с тех пор она тщательно следит за здоровьем.

От онкологического заболевания скончался в 2003 году отец Хлое и ее сестер Кортни и Ким, Роберт Кардашьян, ему было 59 лет. Он страдал раком пищевода.