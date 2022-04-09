Хлебникова рассказала, что потеряла голос после пожара в квартире

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Певица Марина Хлебникова рассказала о своем состоянии после происшествия с пожаром в собственной квартире.
Хлебникова впервые появилась на телевидении после страшного инцидента, в котором пострадала несколько месяцев назад. Артистка стала гостем нового выпуска шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». В студии программы певица рассказала, как чувствовала себя после происшествия.
«Я помню, когда я пришла в себя, я не могла говорить. У меня не было голоса сначала, я разговаривала шепотом», — сказала Хлебникова.
Возгорание в жилище Марины Хлебниковой произошло осенью 2021 года, певица больше месяца провела в больнице. Хлебникова поблагодарила сотрудников МЧС, пришедших на помощь и успевших спасти ее жизнь, а также всех, кто поддерживал ее в такой непростой период.