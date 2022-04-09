Хлебникова рассказала, что потеряла голос после пожара в квартире

Возгорание в жилище Марины Хлебниковой произошло осенью 2021 года, певица больше месяца провела в больнице. Хлебникова поблагодарила сотрудников МЧС, пришедших на помощь и успевших спасти ее жизнь, а также всех, кто поддерживал ее в такой непростой период.