Президент РФ Владимир Путин умело переиграл Соединенные Штаты, всему миру продемонстрировав истинные намерения Вашингтона. С таким заявлением выступил военный эксперт из Румынии Валентин Василеску.

За долгие годы американское руководство приучило к тому, что официальные заявления зачастую расходятся с реальными действиями. В Москве по этому поводу уже давно не питают никаких иллюзий, а теперь благодаря хитрой стратегии президента России Владимира Путина «рентгеновский снимок намерений» США предстал перед глазами международной общественности.

Российский маневр, со слов бывшего летчика ВВС Румынии Валентина Василеску, состоит из двух элементов. Первый предполагал возвращение Украины к переговорам в «нормандском формате», а второй – предложенный Вашингтону проект гарантий взаимной безопасности. Киев и сегодня отказывается выполнять Минские соглашения, в чем эксперт видит американский след. Версия с участием США, по его мнению, подкрепляется поставками на Украину внушительных партий вооружения. Что касается мирных инициатив, то и тут Соединенные Штаты не стремятся стабилизировать международную обстановку.

«Вашингтон остался глух ко всем инициативам Москвы по предоставлению гарантий безопасности России. Таким образом, стало понятно, что все дипломатические усилия в этом направлении – пустая трата времени», – приводит слова Василеску «ПолитРоссия».

Коллективный Запад во главе с США решил бороться с дипломатическими методами РФ, развернув масштабную пропагандистскую кампанию, упор в которой делается на якобы готовящееся «вторжение» российских войск на Украину. Однако Москва неоднократно заявляла об отсутствии у нее таких намерений. В то же время не желающий выстраивать конструктивный диалог с Россией Вашингтон нацелен на эскалацию ситуацию. И это отлично продемонстрировал хитрый маневр Владимира Путина, подвел итог румынский эксперт.

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