Хитовые Redmi K50 и Redmi K50 Pro впервые подешевели в Китае

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Как пишет источник, в Китае впервые подешевели флагманские смартфоны Redmi – K50 и K50 Pro. Стоимость Redmi K50 теперь стартует с 355 долларов вместо 380 – в базовой версии у этой модели 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Новая стоимость других вариантов смартфона такова: 8/256 – 385 долларов, 12/256 ГБ – 415 долларов.

Redmi K50 Pro построен на SoC Dimensity 9000. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти сейчас стоит в Китае 445 долларов. Стоимость других вариантов такова: 8/256 – 490 долларов, 12/256 – 535 долларов, 12/512 ГБ – 605 долларов.

Напомним, Redmi K50 оснащен аккумулятором емкость 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, а также тройной камерой, в основном модуле которой применяется датчик разрешением 48 Мп и система оптической стабилизации изображения. В апрельском рейтинге AnTuTu Redmi K50 находится на высшей строчке среди всех субфлагманов.

Redmi K50 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА·ч с поддерджкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а также тройной камерой с датчиками разрешением 108 (с OIS), 8 и 2 Мп.

А недавно в Китае подешевел Redmi K40s – «лучший телефоном 2022 года на Snapdragon 870» по версии главы бренда Лю Вейбинга.