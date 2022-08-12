Хирург Скворцов назвал самые популярные пластические операции у миллениалов

Самые популярные среди миллениалов виды пластических операций перечислил хирург Дмитрий Скворцов.
В настоящее время к подобным процедурам прибегают люди, чья юность пришлась на начало нового тысячелетия. После пандемии коронавируса среди миллениалов выросла популярность ринопластики — коррекции формы и размера носа. Также представители этого поколения часто обращаются в клиники за удалением комков Биша для изменения формы скул, рассказал врач в комментарии Lenta.ru.
«Юность миллениалов пришлась на небольшое улучшение качества жизни, а взрослые годы — на бесконечные экономические перемены. Поэтому многим из них важно мнение окружающих по поводу своей персоны, они тяжело воспринимают критику и стремятся к качественной жизни», — объяснил Скворцов.
Для коррекции фигуры многие прибегают к липосакции — операции по удалению жировых отложений, и маммопластике — изменению формы и размеров молочных желез.