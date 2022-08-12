Хирург Скворцов назвал самые популярные пластические операции у миллениалов

В настоящее время к подобным процедурам прибегают люди, чья юность пришлась на начало нового тысячелетия. После пандемии коронавируса среди миллениалов выросла популярность ринопластики — коррекции формы и размера носа. Также представители этого поколения часто обращаются в клиники за удалением комков Биша для изменения формы скул, рассказал врач в комментарии Lenta.ru.