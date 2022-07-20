Хирург Плахотин заявил, что внешний вид Аллы Пугачевой подтвердил слухи о здоровье певицы

Пластический хирург Владимир Плахотин сообщил, что певица Алла Пугачева вряд ли могла обойтись без операций по изменению внешности, пишет портал Blitz+.
В СМИ появилась информация о том, что Пугачева якобы сделала ушивание желудка. По словам хирурга, маловероятно, что Примадонна проходила такую процедуру. Он подчеркнул, что вероятнее всего артистка делала другие операции.
По словам специалиста, о походе артистки к врачу говорят некачественно выполненная процедура. Плахотин отметил, что проблемы с кожей могли возникнуть у певицы из-за неудачных подтяжек и попыток коррекции липофилингом.
«Эти проблемы возникают, как правило, из-за нарушений микроциркуляции кровеносных сосудов. Наиболее частая причина — сахарный диабет», — пояснил врач.
Ранее «Народные Новости» писали, что врач-косметолог Ирина Нельга не исключила, что Примадонна подверглась контурной пластике филлерами гиалуроновой кислоты, это можно заметить по сильно выделяющимся углам нижней челюсти.