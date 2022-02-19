Хирург Китиашвили заявил, что Пугачева потратила более 1,5 млн рублей на пластику лица

Пластический хирург Дмитрий Китиашвили рассказал, сколько стоят все операционные вмешательства во внешность певицы Аллы Пугачевой.

Примадонна, несмотря на свой возраст, довольно часто посещает различные светские мероприятия. Она с радостью фотографируется со звездными коллегами, которые потом делятся снимками в своих социальных сетях. По макияжу, прическам и нарядам видно, что 72-летняя певица старается выглядеть молодо и современно. Не обошлось и без хирургических вмешательств, помогающих Пугачевой в этом вопросе.

«Пугачева из тех людей, кому повезло с генетикой, поэтому пластику она начала делать поздно. Проработано все лицо, против возраста не пойти. Алла Борисовна сделала круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделана шея, руки. Это то, что выдает возраст женщины, но уверен, что ноги и грудь она не трогала», — рассказал врач Института пластической хирургии и косметологии Китиашвили для Telegram-канала «Звездач».

Пластический хирург также отметил особенности строения лица Аллы Пугачевой, подчеркнув, что при таком типе уголки глаз и бровей опускаются достаточно быстро. Дмитрий Китиашвили заявил, на пластические операции в области лица Примадонна потратила не менее 1,5 миллиона рублей, а вместе с другими хирургическими вмешательствами вышло почти 4 миллиона рублей, пишет Kadara.ru.





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