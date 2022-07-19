Хирург Хорошев рекомендовал россиянам чаще обниматься для здоровья

Серотонин и дофамин тоже вырабатываются во время объятий. Эти соединения отвечают за покой и уравновешенное состояние. Помимо прочего, серотонин и дофамин положительно влияют на сосуды, снимают спазмы и улучшают доступ артериальной крови к органам и тканям, передает телеканал «360».