Хирург Хорошев рекомендовал россиянам чаще обниматься для здоровья

Объятия помогают человеку снизить уровень тревоги, рассказал сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.
Такая форма прикосновений способствует выработке окситоцина — этот гормон усиливает чувство доверия. Кроме того, во время объятий выделяется эндорфин, ответственный за поднятие настроения. Благодаря этим гормонам нормализуется психологическое состояние человека, объяснил врач в комментарии URA.RU.
«Такие прикосновения уменьшают ощущение тревожности и вызывают отчетливое ощущение удовлетворения», — подчеркнул хирург.
Серотонин и дофамин тоже вырабатываются во время объятий. Эти соединения отвечают за покой и уравновешенное состояние. Помимо прочего, серотонин и дофамин положительно влияют на сосуды, снимают спазмы и улучшают доступ артериальной крови к органам и тканям, передает телеканал «360».