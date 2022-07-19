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Хирург Хорошев рекомендовал россиянам чаще обниматься для здоровья

Хирург Хорошев рекомендовал россиянам чаще обниматься для здоровья
unsplash.com

Объятия помогают человеку снизить уровень тревоги, рассказал сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев. 

Такая форма прикосновений способствует выработке окситоцина — этот гормон усиливает чувство доверия. Кроме того, во время объятий выделяется эндорфин, ответственный за поднятие настроения. Благодаря этим гормонам нормализуется психологическое состояние человека, объяснил врач в комментарии URA.RU.

«Такие прикосновения уменьшают ощущение тревожности и вызывают отчетливое ощущение удовлетворения», — подчеркнул хирург.

Серотонин и дофамин тоже вырабатываются во время объятий. Эти соединения отвечают за покой и уравновешенное состояние. Помимо прочего, серотонин и дофамин положительно влияют на сосуды, снимают спазмы и улучшают доступ артериальной крови к органам и тканям, передает телеканал «360».

врач хорошев здоровье объятия психика
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RusNewsToday24
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