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    Хирург Хорошев предупредил о риске тромбоза из-за поцелуев в шею

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Хирург Хорошев предупредил о риске тромбоза из-за поцелуев в шею

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    pixabay.com/PD

    Поцелуи «взасос» могут представлять серьезную опасность для
    здоровья, предупредил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев.

    На шее у человека располагаются крупные и поверхностные
    яремные вены. Крепкий поцелуй в этой области может спровоцировать появление
    тромбов, которые способны попасть в камеры сердца и подключичные вены. Это в
    свою очередь грозит летальным исходом, отметил Хорошев в комментарии URA.RU.

    «Если кто-то вопьется кому-то в шею в области яремной вены,
    это представляет опасность», — отметил врач.

    При этом обычный поцелуй в губы «приводит только к хорошему».
    При избыточном создании вакуума в полости рта могут появиться гематомы, однако
    они не навредят здоровью. Чем чаще люди целуются, тем больше вырабатывает гормонов
    счастья и удовольствия, подытожил кардиолог.

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