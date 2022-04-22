Хирург Хорошев предупредил о риске тромбоза из-за поцелуев в шею

При этом обычный поцелуй в губы «приводит только к хорошему».

При избыточном создании вакуума в полости рта могут появиться гематомы, однако

они не навредят здоровью. Чем чаще люди целуются, тем больше вырабатывает гормонов

счастья и удовольствия, подытожил кардиолог.