Хирург Хорошев предупредил о риске тромбоза из-за поцелуев в шею

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Поцелуи «взасос» могут представлять серьезную опасность для
здоровья, предупредил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев.
На шее у человека располагаются крупные и поверхностные
яремные вены. Крепкий поцелуй в этой области может спровоцировать появление
тромбов, которые способны попасть в камеры сердца и подключичные вены. Это в
свою очередь грозит летальным исходом, отметил Хорошев в комментарии URA.RU.
«Если кто-то вопьется кому-то в шею в области яремной вены,
это представляет опасность», — отметил врач.
При этом обычный поцелуй в губы «приводит только к хорошему».
При избыточном создании вакуума в полости рта могут появиться гематомы, однако
они не навредят здоровью. Чем чаще люди целуются, тем больше вырабатывает гормонов
счастья и удовольствия, подытожил кардиолог.