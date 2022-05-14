Хирург Аль-Юсеф заявил, что самый частый запрос на операции касается исправления дефектов

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Самые популярные пластические операции на лице связаны с исправлением дефектов, например, заячьей губы или травм носа, сообщил хирург и основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф
Чаще всего к пластическому хирургу человек обращается для устранения аномалий или возрастных изменений. Кроме того, иногда родители приводят детей, которым также требуется вмешательство специалиста.
«Например, дефект мягких тканей верхней губы (заячья губа), оперативное лечение которого в наши дни проводят в раннем детстве. Тем не менее бывают случаи, когда пациент родился в какой-то местности, где не было возможности прооперироваться», — сообщил медик в беседе с изданием «Газета.Ru».
Кроме того, в ряде случаев пациенты прибегают к пластике после консультации врача-офтальмолога. Речь идет о сильно нависающих веках, которые провоцируют проблемы со зрением.