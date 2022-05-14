Хирург Аль-Юсеф заявил, что самый частый запрос на операции касается исправления дефектов

«Например, дефект мягких тканей верхней губы (заячья губа), оперативное лечение которого в наши дни проводят в раннем детстве. Тем не менее бывают случаи, когда пациент родился в какой-то местности, где не было возможности прооперироваться», — сообщил медик в беседе с изданием «Газета.Ru».