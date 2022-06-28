Hirado: ЕС «попадет в беду» в случае ввода эмбарго на российский газ

Эмбарго на российский газ приведет экономику Евросоюза к «беде», поэтому лучше поверить здравому смыслу «хотя бы временно». Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш.
Венгерский политик отметил, что в Европейском союзе все больше людей пытаются найти аргументы, чтобы расширить санкции на голубое топливо из России. Однако, отметил Гергей Гуйяш, самым серьезным контраргументом в этом вопросе является зависимость сильнейшей экономики Евросоюза от российского газа.
«В отсутствие российского газа экономика Германии сильно попадет в беду, а если экономика Германии попадет в беду, то европейские экономики вообще попадут в беду. Поэтому здесь — хотя бы временно — можно довериться достижениям здравого смысла», — сказал Гуйяш в интервью Hirado.
Глава венгерской канцелярии считает, что консенсус, который был достигнут раньше относительно энергоресурсов из России, постепенно утрачивается. Так, под ограничения уже попал уголь. Договоренности, что газ и нефть не попадут под санкции, также постепенно отменяются. При этом Венгрия получила исключение относительно ограничений на нефть.
Отметим, что некоторые европейские политики, такие как премьер-министр Эстонии Кая Каллас и замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, высказывают предложения, чтобы в седьмой пакет санкций Евросоюза вошел запрет на поставки газа из России.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса. При этом западные страны отреагировали введением антироссийских санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многочисленные эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключили, что принятые меры не сумели оказать негативного влияния на экономику России.