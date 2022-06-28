Hirado: ЕС «попадет в беду» в случае ввода эмбарго на российский газ

Глава венгерской канцелярии считает, что консенсус, который был достигнут раньше относительно энергоресурсов из России, постепенно утрачивается. Так, под ограничения уже попал уголь. Договоренности, что газ и нефть не попадут под санкции, также постепенно отменяются. При этом Венгрия получила исключение относительно ограничений на нефть.