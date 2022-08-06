Хиллари Клинтон лично «благословила» свою помощницу на роман с Брэдли Купером

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон публично поддержала отношения актера Брэдли Купера со своей главной ассистенткой Хумой Абедин. Об этом информирует Page Six.
О том, что пара состоит в отношениях стало известно после мероприятия Met Gala-2022. По информации издания, Клинтон лично благословила Абедин на роман с Купером.
«Хиллари считает Хуму второй дочерью и благословила их отношения», — сказал источник Page Six.
Уточняется, что бывший кандидат в президенты США рада, что ее ассистентка состоит в отношениях с мужчиной, далеким от политической деятельности.
Ранее стало известно, что Абедин познакомилась с Купером благодаря главному редактору Vogue Анне Винтур.