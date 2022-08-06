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Хиллари Клинтон лично «благословила» свою помощницу на роман с Брэдли Купером

Хиллари Клинтон лично «благословила» свою помощницу на роман с Брэдли Купером
Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон публично поддержала отношения актера Брэдли Купера со своей главной ассистенткой Хумой Абедин. Об этом информирует Page Six.

О том, что пара состоит в отношениях стало известно после мероприятия Met Gala-2022. По информации издания, Клинтон лично благословила Абедин на роман с Купером.

«Хиллари считает Хуму второй дочерью и благословила их отношения», — сказал источник Page Six.

Уточняется, что бывший кандидат в президенты США рада, что ее ассистентка состоит в отношениях с мужчиной, далеким от политической деятельности.

Ранее стало известно, что Абедин познакомилась с Купером благодаря главному редактору Vogue Анне Винтур.

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RusNewsToday24
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