Хейли Бибер рассказала о состоянии Джастина Бибера, у которого парализовало половину лица

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Хейли и Джастин Бибер

Хейли Бибер стала гостьей шоу “Доброе утро, Америка” и рассказала о состоянии своего мужа, певца Джастина Бибера. На днях он рассказал, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамсея-Ханта.

У него все хорошо. Он чувствует себя намного лучше, и, очевидно, это была просто очень страшная и внезапная ситуация. С ним все будет хорошо, и я просто благодарна за то, что он в порядке,

— сказала Хейли.

Она также поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что даже в это непростое время (несколько месяцев назад Хейли сама попадала в больницу из-за микроинсульта) она и Джастин смогли найти светлые моменты.

Вы рядом друг с другом и поддерживаете друг друга, и есть что-то, что действительно связывает вас в эти времена,

— отметила Хейли.

Джастин и Хейли Бибер

Джастин рассказал о своем недуге на прошлой неделе, опубликовав видео в инстаграме*. Певец так описал свое состояние:

Как видите, этот глаз не моргает. Я не могу улыбаться этой стороной лица. Эта ноздря не двигается.

Из-за болезни Биберу пришлось отменить два своих концерта в Нью-Йорке, но певец заверил поклонников, что уже идет на поправку.

Я поправлюсь, я делаю лицевые упражнения, чтобы вернуть свое лицо в нормальное состояние. Мы не знаем, сколько времени это займет, но все будет хорошо. У меня есть надежда, и я доверяю Богу, и я верю, что все это не просто так,

— поделился Бибер.

После этого он еще раз вышел на связь с фанатами и рассказал, что чувствует себя хорошо.

Хотел немного поделиться своими ощущениями. С каждым днем ​​мне становилось все лучше. Я знаю, что эта буря пройдет, но тем временем Иисус со мной,

— написал Бибер (не секрет, что певец весьма религиозен).

Синдром Рамсея-Ханта начинается с болезненной сыпи вокруг уха, на лице или во рту. Он проявляется после того, как вирус ветряной оспы атакует нерв в голове, иногда вызывая паралич.

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