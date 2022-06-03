Хейли Бибер рассказала, как справляется с тревожностью и стрессом

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Хейли Бибер

Хейли Бибер рассказала на своем YouTube-канале о своем ментальном здоровье и эмоциональном благополучии. Чтобы снизить тревожность, модель часто разговаривает с людьми, которым доверяет, или с психотерапевтом, с которым она работает уже около четырех лет. По ее словам, сначала она относилась к походам к терапевту предвзято, но со временем, когда ее взаимоотношения с психологом развились, терапия стала для Бибер частью жизни — она нашла место, где ей спокойно, и она может говорить вслух обо всем, что у нее в голове, и не бояться осуждения. Модель также рассказала о том, что помогает ей чувствовать себя спокойнее:

Я люблю проводить время на природе, принимать ванну или делать дыхательные упражнения, они часто помогают мне снизить тревожность.

Бибер призналась, что страдает от постоянного стремления всем нравиться. Именно поэтому негатив, направленный на нее в социальных сетях, она переносит очень тяжело.

Сейчас я на таком этапе в жизни, когда я пытаюсь построить более здоровые отношения с социальными сетями.

Для Хейли непросто открываться и делиться своими проблемами:

Мне действительно трудно признать, что я переживаю нелегкие времена, и чем старше я становлюсь, тем больше учусь и продолжаю развиваться, чтобы быть по-настоящему открытой.

За последние несколько лет модель действительно пережила серьезное давление в социальных сетях. Недавно в своем тикток-аккаунте она обращалась к хейтерам со словами:

Оставьте меня в покое. Я занимаюсь своими делами. Я ничего не делаю, ничего не говорю. Оставь меня в покое, пожалуйста.

Хейли часто жаловалась на травлю со стороны пользователей, которые оставляют оскорбительные комментарии под каждым ее постом в соцсетях и практически всегда припоминают Селену Гомес — бывшую девушку ее мужа Джастина Бибера.