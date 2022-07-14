Херсонские выпускники впервые получили аттестаты российского образца

Выпускники школ в Херсонской области впервые получили аттестаты об окончании среднего образования российского образца.
Документы бывшим ученикам выдал на торжественной церемонии министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Особо отличившимся выпускникам вручили золотые медали за успехи и достижения в учебе. В ближайшее время ребята поедут в международный детский центр «Артек» в Крыму.
Южный берег полуострова посетят также и талантливые ученики музыкальных школ Херсона. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремеусов сообщил о начале подготовки к 1 сентября. Учебный процесс в школах Херсонской области стартует в штатном режиме.