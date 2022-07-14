Херсонские выпускники впервые получили аттестаты российского образца

Документы бывшим ученикам выдал на торжественной церемонии министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Особо отличившимся выпускникам вручили золотые медали за успехи и достижения в учебе. В ближайшее время ребята поедут в международный детский центр «Артек» в Крыму.