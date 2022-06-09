Херсонские власти готовы возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом

Крымские власти 8 июня объявили о возобновлении грузового железнодорожного сообщения с Запорожской областью. Оно также было прервано восемь лет назад официальным Киевом. В РЖД уточнили, что железнодорожные перевозки в Херсонской и Запорожской областях осуществляются соответствующими администрациями этих регионов.