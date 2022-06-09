Херсонские власти готовы возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом

Херсонская область готова к восстановлению прерванного в 2014 году грузового железнодорожного сообщения с Крымом. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Крымские власти 8 июня объявили о возобновлении грузового железнодорожного сообщения с Запорожской областью. Оно также было прервано восемь лет назад официальным Киевом. В РЖД уточнили, что железнодорожные перевозки в Херсонской и Запорожской областях осуществляются соответствующими администрациями этих регионов.
«Мы готовы возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Железнодорожное полотно все в целостности и сохранности. В техническом плане все находится в удовлетворительном состоянии, поэтому скоро составы пойдут уже и из Херсона», — цитирует Стремоусова РИА Новости.
В будущем между регионами планируется запустить пассажирские поезда. Однако это станет возможным только после полной стабилизации обстановки.