Херсонские власти доложили о состоянии Антоновского моста после атаки ВСУ

Украинские боевики обстреляли Антоновский мост — единственный в Херсоне, предназначенный для автомобилей. Это не первый раз за последнее время, когда объект подвергается массированным атакам со стороны бойцов ВСУ. Тем не менее переправа продолжает стоять, отчитался заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале. Как объяснил представитель властей, обстрелы не нанесли мосту существенных повреждений. При этом информация о пострадавших также не приводилась.
«Украинские паблики разрываются от того, что якобы разрушен Антоновский мост. Мост стоит. Мост на самом деле действительно был обстрелян, это не говорит о том, что мы должны испугаться кого-то», — отметил Стремоусов.
Ранее украинские СМИ начали распространять кадры взрыва на таможенном посту под Брянском. В результате атаки украинского беспилотника-камикадзе погиб один человек. Еще трое получили ранения разной степени тяжести.