Херсонская область усилит систему ПВО из-за участившихся украинских обстрелов

Власти Херсонской области приступили к усилению системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за учащения ракетных обстрелов со стороны украинских войск. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Сейчас усиливается система противовоздушной обороны», — отметил он.
Жилой сектор Херсонской области в последнее время все чаще попадает под обстрелы Украины. По словам Стремоусова, местные власти знают, откуда боевики ведут огонь по региону.
Недавно сообщалось, что украинские войска ударили по району Каховской ГЭС. При обстреле повредили магистральный газопровод, передает телеканал «360».