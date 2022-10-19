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«Херсон превращается в крепость»: Украина стянула к региону технику и наемников

Освобожденный из плена российский военный рассказал о издевательствах со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

ВСУ стянули большие силы к линии фронта в Херсонской области, столица региона превращается в крепость, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с «Народными Новостями» рассказала, что ситуация требует надлежащей оценки.

«Там очень много стянуто наемников и военной техники. <…> Речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость», — рассказал политик в разговоре с РИА Новости.

Сенатор Ольга Ковитиди подчеркнула, что заявление заместителя Кирилла Стремоусова вызывает обоснованную обеспокоенность. Она подчеркнула, что Украина неоднократно совершала противоправные действия.

«Ситуация усугубляется системными противоправными действиями Украины и ряда иностранных государств, которые направлены на нарушение мира и безопасности не только Российской Федерации, но и человечества, вследствие системных обстрелов, в частности объектов ядерной инфраструктуры», — рассказала политик.

Агентство «Москва» / Софья Сандурская
Агентство «Москва» / Софья Сандурская

Сенатор напомнила, что командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что Киев, вероятно, готовится к применению в районе Херсона запрещенных методов боевых действий.

«Мы очень внимательны к заявлению генерала армии Суровикина о наличии данных о возможности применения киевским режимом запрещенных методов в районе Херсона. Все указанное требует надлежащей оценки и определенных действий. Необходимые, единственно верные решения, уверена, будут приняты», — резюмировала наша собеседница.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

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