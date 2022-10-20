Heritage Foundation: американская армия больше не в состоянии защищать интересы США

Вооруженные силы США растеряли свою эффективность из-за ряда проблем системного характера. К такому выводу пришли аналитики исследовательского института Heritage Foundation.
По мнению авторов доклада, выдержки из которого приводит ИА REX, американская армия рискует оказаться неспособной «удовлетворить требования по защите жизненно важных национальных интересов» страны. В этой связи впервые за девять лет эксперты HF назвали ВС США слабыми.
«Мы считаем, что ВС США слабы, когда речь заходит о защите национальных интересов на глобальной арене на фоне реальных вызовов в мире», — сказано в отчете.
В числе причин такого упадка указываются плохо определенные приоритеты, кардинальная смена политики в сфере безопасности, низкая дисциплина и слабое финансирование.