Heritage Foundation: американская армия больше не в состоянии защищать интересы США

По мнению авторов доклада, выдержки из которого приводит ИА REX, американская армия рискует оказаться неспособной «удовлетворить требования по защите жизненно важных национальных интересов» страны. В этой связи впервые за девять лет эксперты HF назвали ВС США слабыми.