Helsinki Times: слабости финской экономики обнажились из-за кризиса на Украине

Большинство финских компаний вынуждены повышать цены на свои товары для потребителей из-за событий на Украине, заявил в статье для издания Helsinki Times аналитик Алекси Тейвайнен.
По данным Торговой палаты Финляндии, 72% местных организаций могут пойти на указанный шаг в течение четырех следующих месяцев, приводит перевод материала «ПолитРоссия».
«Опрос, проведенный организацией Trade advocacy, показывает, что фирмы, находящиеся в наиболее уязвимом положении – это энергоемкие компании и предприятия, имеющие какие-либо связи с Россией», – говорится в публикации.
Глава Торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми уточнил, что сложившаяся ситуация обнажила проблемы в экономике. Многим компаниям приходится переносить свои проблемы на плечи конечных потребителей. Он напомнил, что ряд предприятий зависят от России и не могут взаимодействовать с соседней страной из-за санкций.