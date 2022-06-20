Helsinki Times: слабости финской экономики обнажились из-за кризиса на Украине

Глава Торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми уточнил, что сложившаяся ситуация обнажила проблемы в экономике. Многим компаниям приходится переносить свои проблемы на плечи конечных потребителей. Он напомнил, что ряд предприятий зависят от России и не могут взаимодействовать с соседней страной из-за санкций.