Хельсинки обозначат позицию по вступлению в НАТО 12 мая

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Правительство Финляндии официально объявит свою позицию по вступлению в НАТО 12 мая. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.
Решение о членстве будет объявлено президентом и премьер-министром Финляндии Саули Ниинисте и Санной Марин. Пресс-релиз планируется на 10:00 по московскому времени.
«Президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин в четверг, в 10.00, совместно объявят свою позицию по НАТО», — сообщает газета.
Позже должны высказаться парламентская группа «Центр» (партия входит в правительственную коалицию и правящая Социал-демократическая партия. Фактическое решение по заявке в Североатлантический альянс будет принято президентом и правительством в воскресенье, 15 мая.
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