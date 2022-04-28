    В тренде

    Хейли Бибер перенесла операцию на сердце после микроинсульта

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Хейли Бибер перенесла операцию на сердце после микроинсульта

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Новости





    2532


    Хейли Бибер

    Хейли Бибер рассказала, что перенесла операцию на сердце после того, как ее госпитализировали с микроинсультом. Подробностями модель поделилась в новом видео, которое опубликовала на YouTube.

    Она рассказала, что почувствовала себя плохо во время завтрака — с симптомами инсульта ее увезли в больницу. В четверг утром я завтракала вместе с мужем, и у меня появились симптомы, похожие на инсульт. Меня увезли в больницу, и врачи обнаружили, что в моем мозге образовался маленький тромб, что вызвало небольшую нехватку кислорода. Это определенно был самый страшный момент в моей жизни, — рассказала Хейли.

    Модели пришлось сделать операцию на сердце для закрытия овального окна (отверстие в межпредсердной перегородке, с помощью которого происходит сброс крови, открытое овальное окно может привести к инсульту, инфаркту миокарда и заболеваниям головного мозга). По мнению врачей, именно это могло стать причиной микроинсульта.

    По словам Хейли, все прошло гладко и она успешно восстановилась после операции.

    Я чувствую большое облегчение от того, что мы смогли во всем разобраться и решить эту проблему. Я могу оставить эту страшную ситуацию позади и просто жить своей жизнью, — отметила Хейли.

    Хейли Бибер добавила, что во всей этой ситуации ее очень поддерживала ее семья и муж Джастин Бибер. Модель начала выходить в свет уже через несколько недель после госпитализации и появилась на нескольких мероприятиях — в том числе на фестивале Coachella и на музыкальной премии “Грэмми”.


    xeniasmirnovaКсения Смирнова


    Фото
    GettyImages.ru


    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »