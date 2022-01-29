HeadHunter: хозяин жизни и эльф чистоты стали самыми необычными вакансиями в России

HeadHunter: хозяин жизни и эльф чистоты стали самыми необычными вакансиями в России Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Самыми редкими и необычными вакансиями в России стали должности хозяина жизни, эльфа чистоты и курьера-разведчика. Об этом свидетельствуют статистические данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

Также в топ необычных вакансий вошла должность повелителя пенных напитков. Представители сервиса рассказали, что редкие объявления могут быть самыми разнообразными, от одного до нескольких сотен, однако и в этом случае будут выделяться на общем фоне.

Например в Тюмени было размещено объявление о поиске хозяина жизни, с зарплатой в 70 тысяч рублей. При этом работодатель не раскрыл деталей трудовой деятельности и требований. Компания «Яндекс» искала курьеров-разведчиков, которые помимо доставки продукции посещали бы разные организации и собирали о них информацию.

Согласно другому исследованию, наиболее высокооплачиваемой работой, в городах с населением менее миллиона, стала профессия врача. В Тюмени за работу флеболога предлагали 160 тысяч рублей в месяц, а ставка стоматолога в Ульяновске достигла 200 тысяч, передает Argumenti.ru.

 
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