Страны Балтии через несколько лет окажутся на коленях из-за своей действующей риторики, однако Россия не станет спасать регион от краха. К таким выводам пришел экономист Михаил Хазин на Rutube-канале «Украина.ру».
Эксперт уточнил, что руководство Латвии, Литвы и Эстонии проводят отнюдь не суверенную политику, что выражается в крайне низком уровне поддержки населения.
По мнению Хазина, подтверждением настоящего рейтинга властей Прибалтики показывает история с рижским мемориалом в День Победы в 2022 году. Ведь в тот день руководство Латвии не могло ничего противопоставить воле народа. В ситуации же с Калининградом Литва, как отметил экономист, действует наперекор собственным интересам, зачеркивая своими решениями перспективы всего региона.
«Они получили указание максимально вставлять палки в колеса России. Брюссель им сказал: “Ребята, не надо, мы нарушаем правила”. А из Лондона сказали: “Плевать”. Указания Лондона исполняются свято. Я могу сказать, чем это закончится. Тем, что прибалтийских государств через 10-15 лет не будет. А Евросоюза еще раньше, во всяком случае в Восточной Европе», — заявил Хазин.
При этом для спасения от тотального краха страны Прибалтики осуществляют попытки снова войти в зону влияния Москвы, однако Россия не повторит своих прошлых ошибок. Латвия, Литва и Эстония совсем скоро будут просить помощи у Кремля, однако российские власти не возьмут на себя ответственность за их спасение.
«Они занимаются самоубийством. Но это их проблемы, а не наши. Если нынешние тенденции будут продолжаться, то через какое-то время, достаточно короткое, государства Балтии будут стоять на коленях с просьбой, чтобы мы их взяли, потому что они будут вымирать от голода. Но это их проблемы, а не наши. Мы ничего сделать не можем – это их выбор. Они же демократические страны. Флаг им в руки — мы за них не в ответе», — констатировал Хазин.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Хазин на шахматном примере показал лицемерие Запада, который нарушает собственные правила.