Хазин заявил, что совсем скоро Прибалтика будет на коленях просить помощи у России

«Они занимаются самоубийством. Но это их проблемы, а не наши. Если нынешние тенденции будут продолжаться, то через какое-то время, достаточно короткое, государства Балтии будут стоять на коленях с просьбой, чтобы мы их взяли, потому что они будут вымирать от голода. Но это их проблемы, а не наши. Мы ничего сделать не можем – это их выбор. Они же демократические страны. Флаг им в руки — мы за них не в ответе», — констатировал Хазин.