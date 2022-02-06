Хазин с помощью анекдота высмеял заявления западных СМИ о «нападении» России на Украину

Экономист Михаил Хазин прокомментировал сообщения западной прессы о готовящемся «вторжении» российских войск на территорию Украины, переняв тактику телеведущего Андрея Норкина, передает «ПолитПазл».

По информации источника, в конце 2021 года ведущие западные СМИ начали информационную кампанию, концепция которой заключается в освещении якобы наличия у Москвы планов по оккупации соседней страны.

Так, до сих пор практически ежедневно на информационных площадках американских и европейских газет и журналов выходят материалы, авторы которых умышленно нагнетают истерию, сообщая о «присутствии» 100-тысячной группировки Вооруженных сил РФ неподалеку от границы Украины.

Наряду с этим западные издания публикуют схемы и карты, в соответствии с которыми армия России якобы планирует наступательную операцию на украинскую территорию.

В свою очередь российские власти неоднократно опровергали слухи о готовящемся «вторжении» на Украину, заявляя о полном отсутствии подобных намерений. При этом, как сообщает источник, даже киевские власти просили Запад не нагнетать ситуацию, отмечая, что реальной угрозы на сегодняшний день не существует.

Михаил Хазин также решил прокомментировать публикации иностранных СМИ по этому поводу. В эфире программы «Сухой остаток» эксперт решил перенять знаменитую тактику российского телеведущего Андрея Норкина, который в каждом выпуске ток-шоу «Место встречи» рассказывает анекдоты, соответствующие тематике разговора.

«Захер-Мазох встречает маркиза де Сада и просит: “Ну помучь меня!” А де Сад посмотрел на него и отвечает: “Нет, придется подождать”», — сказал Хазин.

Напомним, российская сторона неоднократно отвергала обвинения в готовящемся вторжении на Украину. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что российский депутат Артем Туров раскритиковал власти США за желание развязать новый конфликт с Москвой.

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