Хазин разоблачил хитрую схему Европы с газом из России: расплачивается каждый

Ситуация на европейском газовом рынке специально спровоцирована с одной единственной целью и российская компания “Газпром” тут совершенно не при чем.

Об этом заявил ведущий российский экономист Михаил Хазин. Европейские игроки рынка используют подобную схему, не пуская российский газ в Европу, однако не забывая обвинить в дефиците и высоких ценах “Газпром”.

Дело в том, что основные объемы потребляемого европейцами газа сейчас берутся из хранилищ. Голубое топливо было закуплено и закачано в них в основном в летний период по низким ценам. Его продажа по нынешним ценам приносит баснословные прибыли.

Чтобы прикрыть неблаговидную деятельность крупных европейских бизнесменов, которые получают на разнице в цене газа целые состояния, была запущена информационная кампания по обвинению “Газпрома” в манипуляциях на газовом рынке Европы.

– Вся истерия имеет единственную цель, продавать под шумок закупленные ранее газ с наценкой в 500-600%, — уверен Хазин.

“Газпром” не получает заявок на дополнительные поставки, так как европейскому бизнесу выгодно удержать высокую цену. Пока последний кубометр “старого” газа не будет продан, таких заявок не будет, считает экономист. Он подчеркнул, что европейский бизнес цинично паразитирует на рядовых потребителях, которые расплачиваются из собственного кармана за чужие прибыли. При этом политики прекрасно осознают происходящее.

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