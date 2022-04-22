    В тренде

    Хазин рассказал, почему европейские пожертвования не попадают в руки Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Хазин рассказал, почему европейские пожертвования не попадают в руки Украины

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com / Sebastian Gollnow/dpa

    Некоторые
    европейцы принимают участие в благотворительных акциях, но большая часть денег,
    предназначенная для украинских беженцев, не доходит до адресатов. Подробности
    рассказал экономист Михаил Хазин.

    Проблема, по мнению
    специалиста, заключается в особенностях системы сбора средств. Кампания по
    сбору средств стали популярнее на фоне спецоперации России и однобокой позиции
    западных СМИ, освещающих события на Украине с антироссийской позиции. Хазин
    подчеркнул, что деньги блокируются на территории Польши.

    «Мне рассказывают, как эти деньги разворовывают уже на территории Польши. Те, кто разворовывает в Польше, прекрасно понимают, что то, что все-таки попадет на Украину, разворуют уже другие. Это такая абсолютная фантасмагория», — пояснил он.

    Экономист также
    добавил, что пожертвования, попавшие на Украину, также будут разворованы, в
    этом нет практически никаких сомнений.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »