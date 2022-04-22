Хазин рассказал, почему европейские пожертвования не попадают в руки Украины

«Мне рассказывают, как эти деньги разворовывают уже на территории Польши. Те, кто разворовывает в Польше, прекрасно понимают, что то, что все-таки попадет на Украину, разворуют уже другие. Это такая абсолютная фантасмагория», — пояснил он.