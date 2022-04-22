Хазин рассказал, почему европейские пожертвования не попадают в руки Украины

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Некоторые
европейцы принимают участие в благотворительных акциях, но большая часть денег,
предназначенная для украинских беженцев, не доходит до адресатов. Подробности
рассказал экономист Михаил Хазин.
Проблема, по мнению
специалиста, заключается в особенностях системы сбора средств. Кампания по
сбору средств стали популярнее на фоне спецоперации России и однобокой позиции
западных СМИ, освещающих события на Украине с антироссийской позиции. Хазин
подчеркнул, что деньги блокируются на территории Польши.
«Мне рассказывают, как эти деньги разворовывают уже на территории Польши. Те, кто разворовывает в Польше, прекрасно понимают, что то, что все-таки попадет на Украину, разворуют уже другие. Это такая абсолютная фантасмагория», — пояснил он.
Экономист также
добавил, что пожертвования, попавшие на Украину, также будут разворованы, в
этом нет практически никаких сомнений.