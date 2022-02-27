Хазин рассказал об итогах санкционного противостояния РФ с Западом

Экономист Михаил Хазин заявил о способности России переориентироваться с европейского на другие рынка сбыта своей продукции после ужесточения санкционного режима.

Утром 24 февраля Россия приступила к проведению специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины в рамках оказания помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Реакция Запада не заставила себя долго ждать. Практически сразу же США и европейские страны объявили о намерении ввести дополнительные санкции против России.

По мнению экономиста Михаила Хазина, наиболее болезненным ударом для РФ может стать запрет работы на территории страны операционных систем Android, Windows и iOS. Однако на такой шаг Запад вряд ли пойдет, потому что он крайне негативно скажется и на нем самом. Угрозу отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT эксперт считает несостоятельной. Он отметил, что в современном мире существует очень много альтернатив ей.

В то же время Хазин признает, что основным торговым партнером для России сегодня является Европа. Главным образом это связано с функционированием старой модели товарооборота. В связи с этим он абсолютно уверен, что в обозримом будущем ситуация изменится и РФ будет более тесно взаимодействовать с другими рынками. Прежде всего, речь идет о Китае, Индии, Иране, странах Латинской Америки.

«А европейские просители будут сидеть в приемной не Путина уже, а «Газпрома»: «Ну дайте нам немножко газа». А им в ответ: «Нам запрещено, вы же сами своим судом запретили. Отменяйте ваше решение», – предположил Хазин.

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