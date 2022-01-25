Хазин рассказал о плане Путина вывести либеральные элиты из игры

Хазин: Польша готова вернуться к пророссийскому курсу из-за краха западной экономики Мнение экспертов
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Проводимая руководством РФ во главе с президентом Владимиром Путиным внутренняя политика ставит представителей либеральной элиты перед сложным выбором. С таким заявлением выступил экономист Михаил Хазин.

Как отметил эксперт в эфире радио «Говорит Москва», глава государства все-таки совершил «левый поворот», выраженный в кардинальном изменении социально-экономической политики. Речь идет о последних инициативах руководства РФ, предусматривающих увеличение размера пенсий и социальных выплат, запуск новых соцпрограмм, а также раздачу денежных пособий представителям определенных профессий и семья с детьми, чей суммарный доход ниже прожиточного минимума.

В либеральной среде, заявил Хазин, подобные действия вызывают дикое раздражение. В этих кругах такое расходование средств считают крайне неэффективными. По мнению представителей либерального крыла, целесообразнее было бы распределить выделяемые на нужды российского общества деньги между давно созданными и управляемыми из-за рубежа кланами. Однако Владимир Путин пошел по другому пути. Принявшись ломать устоявшуюся картину, он фактически объявил войну системным либералам.

Борьба между патриотически настроенными государственными служащими и представителями прозападной элиты будет только усиливаться до тех пор, пока власть не сосредоточится в одних руках. По тому как развиваются события, Хазин полагает, что победа достанется первым. И в таком случае либералы столкнутся со сложным выбором: либо бежать из России, либо прекращаться свою вредительскую деятельность в интересах западных кураторов. В любом случае они будут выведены из игры.

 
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