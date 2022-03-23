Хазин рассказал, как США провернули гениальную провокацию против России и Европы

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Соединенные Штаты отменят введенные в отношении РФ санкции, как только завершат свою операцию по «раскулачиванию» Евросоюза. Такой точки зрения придерживается экономист Михаил Хазин.

Спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины стала поводом, а не причиной для наложения Вашингтоном экономических ограничений на Москву, убежден эксперт. С его слов, сегодня налицо абсолютная деградация западной либеральной модели, основу которой составляет доллар. Поскольку ее разрушение приведет к фатальным последствиям для американской экономики, США используют свой наиболее эффективный инструмент ее поддержания – санкции.

«Происходящее сегодня – гениально организованная Соединенными Штатами Америки провокация, смысл которой в том, чтобы заставить Евросоюз ввести абсолютно несовместимые с их экономикой санкции, ввергнуть регион в душераздирающий кризис», – пояснил Хазин в интервью «ФЕДЕРАЛЬНОМУ БИЗНЕС ЖУРНАЛУ».

Такая тактика уже приносит американцам плоды. Только за первую неделю спецоперации Z падение капитализации банков ЕС составило порядка 30%. Этого, по мнению специалиста, и добивается Вашингтон, стремясь перетащить к себе все европейские капиталы. Как только эта задача будет решена, последует отмена антироссийских санкций, убежден Хазин. В результате «раскулачивания» Евросоюза США получат порядка 70% его капиталов, 20% отойдут РФ, а оставшиеся 10% приберет к рукам Великобритания.

«Это классическая разводка: богатого дурачка начинают пугать кем-то, потом рассказывают, как ему придется отбиваться, вроде как поддерживают его, а потом выясняется, что в результате этой мифической борьбы он остался без денег», – подчеркнул эксперт.

Отчасти похожим образом Соединенные Штаты преодолели начавшийся в 1987 году кризис. Тогда американская экономика получила хороший импульс благодаря распаду СССР и распространению Вашингтоном своего влияния на постсоветское пространство. Тем не менее сегодня руководство США в лице президента Джо Байдена, со слов Хазина, не сможет добиться победы. На предстоящих осенью выборы в Конгресс Демократическая партия вряд ли одержит победу.

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