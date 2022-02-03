Хазин поведал, как Путин одной фразой обнулил смелые мечты Британии

Британский премьер Борис Джонсон пожалел о своем звонке Путину. В таком исходе уверен российский экономист Михаил Хазин.

По мнению эксперта, Джонсон мог поднять смелые темы и озвучить нереализуемые планы. Которые, по мнению Хазина, наверняка удивили президента РФ. Иных причин столь необходимого Лондону звонка экономист не видит.

Хазин подверг сомнению, что Джонсон поднимал тему Украины и санкций за придуманный Западом удар по ней. Вместо этого глава британского правительство просил помощи на бартерных условиях, предположил эксперт.

В качестве предмета сделки могли быть озвучены Берлин и Украина, пояснил Хазин в беседе с российским политологом Дмитрием Куликовым. Джонсон способен предложить Путину поддержать его в вопросе Киева, и потребовать взамен помощи против Берлина. По версии аналитика, в качестве обеспечения Лондон поспособствовал бы развалу НАТО. Однако в такой «помощи» Россия не нуждается, убежден специалист. О чем, по его мнению, Путин тут же уведомил Джонсона.

«А Путин на всех этих мечтах Британии ставит крест одной лишь фразой: «Борис, а ты уверен, что НАТО еще будет через год?», — приводит ФАН вердикт экономического эксперта.

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