Хазин объяснил, в чем различие между ВВП России и США

Федеральное агентство новостей / Степан ЯцкоСоединенные Штаты поддерживают свой ВВП (валовой внутренний продукт) на достаточно высоком уровне за счет механизмов капитализации, чего не делает Россия. А если бы РФ действовала по такой же схеме, что и США, ее ВВП тоже резко увеличился бы. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал политолог и экономист Михаил Хазин, комментируя сообщения о том, что в апреле 2022 года ВВП РФ в годовом выражении снизился на 3%, после того, как в марте этот показатель вырос на 1,3%. Такие данные ранее были приведены в обзоре Министерства экономического развития «О текущей ситуации в экономике России». «На фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке Минэкономразвития РФ, ВВП снизился на 3% год к году после роста на 1,3% в марте. Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса», – говорится в документе.Как заявил по этому поводу Михаил Хазин, в России уровень ВВП мог ..

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Соединенные Штаты поддерживают свой ВВП (валовой внутренний продукт) на достаточно высоком уровне за счет механизмов капитализации, чего не делает Россия. А если бы РФ действовала по такой же схеме, что и США, ее ВВП тоже резко увеличился бы.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал политолог и экономист Михаил Хазин, комментируя сообщения о том, что в апреле 2022 года ВВП РФ в годовом выражении снизился на 3%, после того, как в марте этот показатель вырос на 1,3%. Такие данные ранее были приведены в обзоре Министерства экономического развития «О текущей ситуации в экономике России».

«На фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке Минэкономразвития РФ, ВВП снизился на 3% год к году после роста на 1,3% в марте. Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса», – говорится в документе.

Как заявил по этому поводу Михаил Хазин, в России уровень ВВП мог бы находится на гораздо более высоком уровне, если если бы этот показатель учитывал потенциальные доходы страховщиков, как это делается в США.

youtube/Khazin

В Соединенных Штатах, объяснил эксперт, на любой актив навешивается множество разного рода обременений.

«Это страховки, страховки тех, кто работает, всякого рода ограничения зарплатные и так далее. То есть создается колоссальная инфраструктура, которая для своего поддержания должна много платить, – объяснил Хазин. – Именно за счет этого в США такой высокий ВВП. Количество денег в экономике выросло под новый оборот. В результате растет количество активов, предприятий. Их всех можно капитализировать. Поскольку количество денег все время растет, то и глубина капитализации растет».

Подобным образом и Россия могла бы очень сильно повысить свой ВВП если бы действовала по американской схеме, добавил эксперт в заключение.

Напомним, ранее Михаил Хазин, заявил, что ситуация в Соединенных Штатах находится в шаге от финансового краха, подобного по масштабу кризису 1930-х годов.

Виной всему, по словам эксперта, постоянная эмиссия доллара. Федеральная резервная служба США постоянно включает печатный станок, запуская в экономику страны массу новых ничем не обеспеченных денег, и это превратилось для Вашингтона в главную проблему.

А когда Вашингтон решил остановить печатный станок, ФРС вбросила в американскую экономику триллион напечатанных ранее долларов, которые оставались в запасе с прошлого года, рассказал Хазин. Таким образом, по словам, эксперта, несмотря на решение властей остановить эмиссию, обесценивание доллара продолжилось.