Хазин: обращение президента Ирана к Путину заставило паниковать США из-за «возрождения» СССР

Экономист и публицист Михаил Хазин объяснил, почему визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву и его речь зародили у США опасения о возрождении СССР.

Хазин поделился своими мыслями о встрече президента Ирана с российским коллегой Владимиром Путиным и о ее значении в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым. Экономист признался, что не удивится, если Иран в скором времени присоединится к ЕАЭС, и перспектива укрепления Евразийского экономического содружества не на шутку пугает США, ведь речь идет о создании по сути коалиции, много больше и мощнее чем даже Советский Союз.

Михаил Хазин отметил, что обсудил встречу двух лидеров с профессиональным политологом-иранистом Каринэ Геворгян, и как выяснилось, Раиси в своей речи зашифровал одно очень любопытное послание.

«Я побеседовал о встрече Путина с Раиси с политологом-иранистом Каринэ Геворгян. Она мне рассказала, что в Иране чрезвычайно развита культура речи и это была очень дружественная речь. Я могу вас уверить, что в США проанализировали эту встречу к началу выступления Байдена. Эта особенность обращения Раиси больше всего насторожила США. Складывается очень сильный альянс. Представьте себе, что завтра Иран попросится в ЕАЭС», — цитирует Хазина Федеральное агентство новостей.

Эксперт подчеркнул, что такое событие стало бы невероятным прорывом, и американцы вынуждены наблюдать, как у них на глазах формируется мощный альянс. Вступление Ирана в ЕАЭС стало бы первым случаем, когда к содружеству присоединяется государство, не входящее ранее в состав СССР, и мысль об этом не дает покоя Вашингтону.

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