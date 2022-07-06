Хайден Панеттьери рассказала об абьюзивных отношениях и зависимости от наркотиков и алкоголя: “Это было темное время”

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Хайден Панеттьери

Актриса Хайден Панеттьери рассказала изданию People, как пережила токсичные отношения с бывшим бойфрендом, актером Брайаном Хикерсоном, который неоднократно избивал ее, и о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостями.

Это было очень темное и сложное время в моей жизни. Но многие женщины проходят через то же, что и я, и я хочу, чтобы люди знали, что просить о помощи — это нормально, — рассказала она.

До романа с Брайаном Хикерсоном Хайден состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. Они начали встречаться в 2009 году и расстались в 2018 году. У них есть общая дочь Кайя, которая после расставания родителей стала жить с отцом. После начала военной спецоперации РФ на Украине актриса сообщила подписчикам в инстаграме*, что ее дочь в безопасности и уехала с Украины.



Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон начали встречаться в 2018 году, в 2019 году возлюбленный сильно избил актрису. Однако наказания Хикерсон не получил: Хайден простила его, и пара возобновила отношения. Вскоре избиения продолжились, и в 2020 году актриса снова обратилась в суд. Во второй раз Брайан получил срок: его приговорили к 45 дням тюремного заключения и четырем годам испытательного срока. Кроме того, его обязали посещать курсы о вреде домашнего насилия и курсы по управлению гневом.

Когда начался их роман, актриса боролась с зависимостью от алкоголя и наркотиков.

Я хотела веселиться, я хотела делать все, что не должна была делать. Актерская карьера была моей жизнью, но мне было очень плохо из-за того, что я потеряла доверие к себе. Это очень вредно. Идея не нести никакой ответственности была очень привлекательной в то время.

Я был на вершине мира и разрушил его. Мне казалось, что я достигла дна, но в это момент подо мной открывался люк.

Актриса призналась, что на борьбу с зависимостью ушли годы.

Это было нелегко, было много взлетов и падений. Но я не жалею даже о самых ужасных вещах, которые произошли со мной. Я чувствую себя невероятно успешной. Я чувствую, что у меня есть второй шанс.

Актриса добавила, что от зависимости ее спасала работа.

Мое спасение в том, что я не могла быть нетрезвой на съемочной площадке и во время работы. Но ситуация продолжала выходить из-под контроля. И когда я стала старше, наркотики и алкоголь стали чем-то, без чего я почти не могла жить.

После ареста Брайана Хикерсона в 2020 году актриса заявила:

Я рассказываю правду о том, что случилось со мной, в надежде, что моя история даст другим людям, находящимся в абьюзивных отношениях, возможность получить помощь, в которой они нуждаются и которую заслуживают. Хочу внести свой вклад, чтобы убедиться, что этот человек никогда больше никому не причинит вреда.

Панеттьери прокомментировала свое заявление.

Я все еще чувствую то же самое. Все это не нормально. Но я хочу убедиться, что все знают, что каждый человек, который проходит через что-то подобное, идет своим путем. Нет двух одинаковых ситуаций.

Хайден заявила, что она возобновила общение с бывшим возлюбленным, но общаются они теперь как друзья. Она рассказала, что постаралась простить Хикерсона, но отметила, что не оправдывает его поведение.

Все это не нормально, и я хочу убедиться, что все это знают. Но я открыта людям, которые хотят получить помощь и загладить свою вину. Он отправился на лечение и отсидел свой срок. И я пытаюсь простить его.

Брайан отсидел свое и был готов получить помощь. Я думаю о тех вещах, которые я сделала в своей жизни, за которые люди простили меня. Возмещение ущерба — это действительно важная вещь, которую вы понимаете в процессе лечения. И это дает вам внутренний покой.

После месяцев терапии и восстановления после травматичных отношений Панеттьери сосредоточилась на своей карьере и работает над новыми проектами.

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