Haval запустил в Китае продажи кроссовера Hybrid DHT с новым дизайном. 175 л.с., расход 5,5 л на 100 км и пробег 1000 км на одном баке

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Бренд Haval, принадлежащий Great Wall Motors, анонсировал в Китае кроссовер Hybrid DHT. Как следует из названия, автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, за счет этого достигается небольшой расход (5,5 л на 100 км) и большой пробег на одном баке – около 1000 км.

С узкими полосками вместо обычных фар и фонарями, которые больше похожи на фонари современных Lexus, Hybrid DHT демонстрирует новый дизайн автомобилей бренда. А вот с точки зрения платформы у Hybrid DHT есть кое-что общее с нашим Haval Dargo – новинка базируется на модульной платформе Lemon. Правда, в случае новинки платформа адаптирована для гибрида.

В состав силовой установки кроссовера входит турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 л и электродвигатель. Максимальная мощность – 175 л.с. Автомобиль моноприводный, трансмиссия – двухступенчатая DHT. В салоне автомобиля есть все необходимое, в том числе большой экран как в комбинации приборов, так и на центральной панели.

В Китае стоимость новинки стартует с отметки 23 000 долларов. Стоимость топ-версии Haval Hybrid DHT – 24 700 долларов.