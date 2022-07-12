Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro возглавили рейтинг самых продаваемых машин из Поднебесной в России

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«Китайские автомобили» собрали статистику продаж автомобилей из Поднебесной по итогам первого полугодия в России.





Компания Chery с мая не показывает месячные объемы реализации, однако полугодовые показатели все-таки раскрыла. Выяснилось, что Haval Jolion опередил Chery Tiggo 7 Pro всего на 150 машин. Третье место занял занял Geely Coolray.

Chery Tiggo 4 вот-вот догонит Haval F7, между ними разница всего в 7 машин, а шестое место занимает Chery Tiggo 8 Pro.

В июне не было данных по Chery и Exeed, поэтому Haval Jolion и Geely Coolray –забрали себе две первых строчки. Кроме того, в десятку попали редкие гости, включая DFM 580 и FAW T77.

Остаётся надеяться, что Chery вновь начнёт публиковать ежемесячную статистику продаж. Это упростит отслеживание ситуации на рынке.