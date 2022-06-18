Haval будет увеличивать объемы выпуска автомобилей в России, повышать уровень локализации и выводить новые модели

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Китайский бренд Haval, выпускающий автомобили на собственном заводе в Тульской области, планирует увеличивать объемы производства и уровень локализации своих машин в России. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума.





«Они [Haval] будут увеличивать планы не только по увеличению объемов, но и по уровню локализации», — сказал Денис Мантуров.

Но и это еще не все. По словам главы Минпромторга, по мере обновления модельного ряда компании новые версии также будут появляться на российском рынке. Так что ждем расширение российской модельной гаммы Haval. Ну а последней новинкой бренда стал кроссовер Drago с ценой от 3,2 миллиона рублей. Премьера состоялась на прошлой неделе.