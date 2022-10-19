Хатылев объяснил смысл атак беспилотниками по объектам на Украине

Экс-начальник зенитных ракетных войск Командования спецназначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев рассказал об особенностях работы беспилотников РФ на Украине.
Хатылев в беседе с «MK.RU» пояснил, почему ВС РФ прибегают к атакам беспилотников на инфраструктурные объекты. Это создает высокую нагрузку на украинские средства ПВО, и Киев вынужден тратить значительное количество снарядов. По словам военного, это плохо скажется на обороноспособности Украины, так как страна сама не производит такие ракеты, их запас ограничен.
«Ракет для своих комплексов ПВО Украина самостоятельно не производит. По различным классам ракет, оставшихся у них в наличии, цифры разные. Что касается 55-х ракет для систем С-300 модификаций «ПТ» и «ПС», то на начало боевых действий их боезапас составлял где-то под 2000 ракет. На сегодняшний день таких ракет, я думаю, осталось не больше 1000 штук», — рассказал Хатылев.
Снаряды к разным системам ПВО у ВСУ заканчиваются, хотя Запад и помогает Украине поставками вооружения. Хатылев отметил, что так или иначе, тактика ВС РФ с беспилотниками работает, и подчеркнул, что пока старые снаряды у ВСУ подходя к концу, в России производят все новые ударные БПЛА.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.