Хатылев объяснил смысл атак беспилотниками по объектам на Украине

«Ракет для своих комплексов ПВО Украина самостоятельно не производит. По различным классам ракет, оставшихся у них в наличии, цифры разные. Что касается 55-х ракет для систем С-300 модификаций «ПТ» и «ПС», то на начало боевых действий их боезапас составлял где-то под 2000 ракет. На сегодняшний день таких ракет, я думаю, осталось не больше 1000 штук», — рассказал Хатылев.