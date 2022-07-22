Хатылев объяснил просьбу жены Зеленского о поставках американских систем ПВО

«Основная часть ПВО, которая у них там сейчас осталась – это порядка 20 зенитных ракетных комплексов – стоит на обороне Киева и еще двух-трех крупных городов. А вот на поле боя систем войсковой ПВО у ВСУ теперь очень сильно не хватает», — заявил Хатылев.