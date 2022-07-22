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Хатылев объяснил просьбу жены Зеленского о поставках американских систем ПВО

Хатылев объяснил просьбу жены Зеленского о поставках американских систем ПВО
Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Globallookpress

Западная пресса продолжает обсуждать просьбы жены украинского лидера Елены Зеленской о поставках американских средств ПВО для ВСУ, которые она озвучила, выступая в Конгрессе США.

Почему Киеву сейчас так необходимы американские ЗРК объяснил в беседе с «МК» военный эксперт полковник запаса Сергей Хатылев.

«Основная часть ПВО, которая у них там сейчас осталась – это порядка 20 зенитных ракетных комплексов – стоит на обороне Киева и еще двух-трех крупных городов. А вот на поле боя систем войсковой ПВО у ВСУ теперь очень сильно не хватает», — заявил Хатылев.

У ВСУ имеются переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Они довольно эффективны для работы по вертолетам и другим маловысотным целям. Но комплексов «большой ПВО» у них на сегодняшний день нет, подчеркнул эксперт.

Также Хатылев добавил, что Киев вряд ли может рассчитывать на получение американских ЗРК Patriot, а вот получить норвежские комплексы NASAMS и немецкие Iris, использующие доработанные авиационные ракеты, вполне возможно.

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RusNewsToday24
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