Хатылев: использование российскими военными новейших типов вооружения заводит Киев в тупик

Аналитик напомнил слова Владимира Путина о том, что всерьез Россия на Украине еще ничего не начинала, намекнув, что скоро военные начнут активно применять в зоне СВО вооружение, которое раньше показывали только на выставках. По его мнению, это произойдет после разгрома украинской группировки в ДНР.