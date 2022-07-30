Хатылев: использование российскими военными новейших типов вооружения заводит Киев в тупик

Бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев прокомментировал применение российскими военным корректируемой мины «Смельчак» в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Аналитик напомнил слова Владимира Путина о том, что всерьез Россия на Украине еще ничего не начинала, намекнув, что скоро военные начнут активно применять в зоне СВО вооружение, которое раньше показывали только на выставках. По его мнению, это произойдет после разгрома украинской группировки в ДНР.
Хатылев подчеркнул, что Россия уже использует на Украине перспективные разработки, которые, уверен эксперт, ставят в тупик киевские власти и их американских кураторов. ВСУ мало не покажется, все, что испытывалось на полигонах, будет использоваться в зоне СВО, подытожил эксперт.
Напомним, ранее в Сети появилось видео удара по позиции ВСУ из тяжелого миномета 2С4 «Тюльпан» 240-миллиметровой миной «Смельчак». На кадрах видно, как за секунду до взрыва срабатывают газовые рули, позволяющие снаряду корректировать траекторию по лазерному целеуказанию.