«Хаски парк» и «Оленья ферма» прекратили работу в Сочи

«Хаски парк» и «Оленья ферма», относившиеся к горно-туристическому центру «Газпрома», прекращают работу, о чем сообщили в своем Telegram-канале.
Парк и ферма находятся на горном хребте Псехако на Красной Поляне. Посетители могли прокатиться в упряжке, запряженной ездовыми собаками, покормить оленей, рассказывает сетевое издание «Южный Федеральный».
Руководство предприятия предпринимало попытки сохранения популярного места отдыха, но сейчас не может предоставлять услуги по обслуживанию гостей, сказано в сообщении. Хотя точная причина решения не указывается, отмечается, что средств на содержание животных не хватает.
Поклонники площадок выражают недоумение и обеспокоены судьбой питомцев, многие предлагают объявить сбор средств на содержание оленей и собак.