Харрисон Форд сыграет роль генерала Таддеуса Росса в киновселенной Marvel

Marvel заключила контракт на несколько фильмов с голливудским актером Харрисоном Фордом. Об этом пишет портал Slash Film.
Звезда «Индианы Джонса», «Звездных войн» и «Бегущего по лезвию» призван заменить покойного актера Уильяма Херта в роли генерала Таддеуса Росса в киновселенной Marvel. Теперь Форд может добавить супергеройские блокбастеры в свое великолепное резюме.
Сценарист Зак Снайдер сообщил, что дебют актера состоится в качестве персонажа в грядущей премьере «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Также он сыграет главную роль в фильме «Громовержцы».