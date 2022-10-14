Харрисон Форд сыграет роль генерала Таддеуса Росса в киновселенной Marvel

Звезда «Индианы Джонса», «Звездных войн» и «Бегущего по лезвию» призван заменить покойного актера Уильяма Херта в роли генерала Таддеуса Росса в киновселенной Marvel. Теперь Форд может добавить супергеройские блокбастеры в свое великолепное резюме.