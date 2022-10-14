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Харрисон Форд сыграет роль генерала Таддеуса Росса в киновселенной Marvel

Харрисон Форд сыграет роль генерала Таддеуса Росса в киновселенной Marvel
prt scr youtube.com/Студия озвучки “ShtigliShti”

Marvel заключила контракт на несколько фильмов с голливудским актером Харрисоном Фордом. Об этом пишет портал Slash Film.

Звезда «Индианы Джонса», «Звездных войн» и «Бегущего по лезвию» призван заменить покойного актера Уильяма Херта в роли генерала Таддеуса Росса в киновселенной Marvel. Теперь Форд может добавить супергеройские блокбастеры в свое великолепное резюме.

Сценарист Зак Снайдер сообщил, что дебют актера состоится в качестве персонажа в грядущей премьере «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Также он сыграет главную роль в фильме «Громовержцы».

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