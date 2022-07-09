HarmonyOS 3.0 моугт показать уже 27 июля

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В сети появились новые данные о будущей операционной системе HarmonyOS 3.0 от компании Huawei. источник называет 27 июля в качестве важной даты, связанной с новой операционной системой. В этот день компания либо назовёт дату релиза, либо выпустит ОС.





Перечень вероятных изменений новой системы включает в себя улучшения по части защиты информации. К примеру, система будет отслеживать, какие приложения обращаются к микрофону, камере или системе навигации. Помимо этого, HarmonyOS 3.0 будет следить за конфиденциальностью буфера обмена. Также обещаны изменения в пользовательском интерфейсе.

В числе других возможностей отмечаются обновлённый рабочий стол, новые виджеты, расширенные возможности настройки интерфейса и многочисленные оптимизации. Утверждается, что версия HarmonyOS 3.0 будет работать более плавно, чем 2.0.

Ранее сообщалось, что новую систему получит флагман Huawei Mate 50. Поданным источника, другие топовые модели тоже могут получить обновление, хотя официального списка поддерживаемых смартфонов пока нет.