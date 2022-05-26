Характеристики следующего неубиваемого смартфона Samsung Galaxy XCover Pro раскрыты в Google Play Console

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Компания Samsung готовит к выпуску преемника своего защищённого смартфона Galaxy XCover Pro, дебютировавшего два года назад. Скорый выпуск обрёл существенное подтверждение — модель с основными характеристиками появилась в базе данных Google Play Console.



Неофициальный рендер

Интересно, что согласно данным Google Play Console, смартфон имеет маркетинговое название вовсе не Galaxy XCover Pro 2, как предполагалось ранее, а Galaxy XCover 6 Pro. Пока неясно, под каким из этих двух названий смартфон всё-таки появится на полках магазинов.

Среди основных характеристик в базе Google Play Console указывается экран разрешением Full HD+ (2408 x 1080 пикселей), SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 ГБ оперативной памяти, а также операционная система Android 12. Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,5-дюймовый экран.