Характеристики Nothing Phone (1) утекли до анонса

В конце марта компания Nothing объявила, что ее следующим продуктом станет смартфон под названием Nothing Phone (1). Cоучредитель Oneplus Карл Пей, который Nothing, не раскрыл подробности, но при этом компания выпустила бета-версию Nothing Launcher в магазине Google Play для некоторых смартфонов.

Теперь же в Сеть просочилось руководство пользователя Nothing Phone (1), в котором перечислены предполагаемые характеристики устройства. Nothing Phone (1) будет оснащен дисплеем AMOLED с поддержкой высокой частоты обновления, расширенного динамического диапазона HDR10+ и будет полностью охватывать цветовые гаммы sRGB/DCI-P3.





Он будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 778G и получит 8 ГБ ОЗУ и не менее 128 ГБ флеш-памяти. В основной камере будут установлены датчики изображения разрешением 50, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера будет 32-мегапиксельной.

Телефон будет работать из коробки под управлением операционной системы Android 12, а ёмкость аккумулятора составит 4500 мА•ч.