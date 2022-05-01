Handelsblatt: жители Германии вынуждены переживать «инфляционный шок»

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Германия находится в состоянии «инфляционного шока». Особенно сильно он затрагивает сферу розничной торговли продуктами питания, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Так, цены на продовольствие уже взлетели на шесть процентов. Стоимость свежих овощей при этом увеличилась на 14%, а растительного масла на 17%. По прогнозам экспертов, это далеко не конец.
«Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами», — отметил партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.
Не питают надежд и жители Германии. Согласно опросам среди населения, абсолютное большинство считает, что цены продолжат увеличиваться. Потребительский климат тем временем в стране стремительно падает.