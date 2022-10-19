Хамство, пробки и ДТП: петербуржцы массово жалуются на последствия транспортной реформы

Реформа общественного транспорта, которая прошла в Санкт-Петербурге, вызвала немало споров среди жителей города. Петербуржцы в социальных сетях массово жалуются на изменения, которые пришли в их жизнь после отмены маршруток.
Транспортная реформа стартовала в Санкт-Петербурге 1 апреля 2022 года. Она предполагала отмену коммерческих маршрутов, переход на единые социальные тарифы и отказ от оплаты наличными средствами. Второй этап реформы начался 1 июня, а третий — 15 июля. При этом в рамках первого шага на улицы города было выведено 864 автобуса на 97 маршрутах.
После запуска реформы жители Северной столицы столкнулись со множеством проблем. Главной из них, по словам горожан, стало длительное ожидание транспорта. Люди отметили, что если раньше автобус приходил на остановку каждый пять минут, то теперь нужно дожидаться его около получаса.
Массово жалуются петербуржцы и на давку, которая происходит в салонах автобусов. Так, пассажирам приходится толкаться, чтобы зайти в транспорт, а затем стоять всю поездку, поскольку всем желающим не хватает сидячих мест.
Еще одним важным недостатком реформы стали сами маршруты транспорта. Оказалось, что не все автобусы повторяют путь маршруток, которые были отменены. Из-за этого людям приходится ехать до работы или учебы гораздо дольше, а также пересаживаться на другой вид транспорта.
«Сегодня на Композиторов ждал автобус №80. Шесть 86-х прошло, пока подошел №80. Ждал 28 минут. А ведь скоро зима, морозы»;
«Каждый день вижу аварии лазурных. А как они едут? Фантастика…Но это другая история… Водители как были хамы на дороге, так и остались, а о правилах ПДД они знают только то, что они есть и все»;
«Сами автобусы ужасные! При переключении коробки передач очень дергается, очень резко тормозит! С больной спиной стоя ездить невозможно!»;
«Просто ужас какой-то, а не лазурные автобусы — едешь в нем и такое ощущение, что он вот-вот развалится, тормозная система корявая, торможение резкое, дерганое», — высказались петербуржцы.
Ранее «Народные Новости» писали, что транспортная реформа обернулась для жителей Северной столицы походами к врачам, а причина этому – долгие ожидания социальных автобусов на «бесполезных» остановках в непогоду.